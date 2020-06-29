شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ في مدينة الرياض بحسب وكالة واس السعودية.

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