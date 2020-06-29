شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة الأسبق وعرفة صالح يخوضان انتخابات "العربية لحليج الأقطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض 10 مرشحين انتخابات الشركة العربية لحليج الأقطان، المقرر عقد جمعيتها العمومية يوم الخميس الموافق 2 يوليو المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة لمدة 3 سنوات، ويأتي على رأس المرشحين عمرو نصار وزير الصناعة الأسبق، والمهندس عرفة صالح، أحد المساهمين ويمتلك نسبة 5%، أحمد عطا ممثل عن الشركة السعودية، إبراهيم الصعيدى، مساهم بنسبة 9%، أحمد الحفناوي مساهم بنسبة 6%، وحسن علي من صغار المساهمين، وكلا من محمد على القليوبى، ويملك حصة 0.0921%، أحمد البساطى ويملك حصة 1.971%، وهانى علما ويملك حصة 1.0105%، ويتنافس المرشحون للفوز بـ7 مقاعد بالمجلس.

وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، صافى ربح بلغ 13.41 مليون جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 30.47 مليون أرباحاً نفس الفترة من العام المالى الماضي، تراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 34.76 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 58.28 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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ومطلع شهر يونيو الجاري، رفعت الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية رفعت حصتها في شركة العربية لحليج الأقطان من 11.43 إلى 12.46% بعدما اشترت 2.74 مليون سهم بقيمة 3.74 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء 1.36 جنيه للسهم، وهي ذاتها الشركة التي رشحت الوزير عمرو نصار نيابة عنها.