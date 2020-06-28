أخبار البورصة اليوم الأحد 28-6-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 28-6-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 525 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 586.345 مليار جنيه.





إيقاف تداول 26 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 26 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الحديد والصلب المصرية، اودن للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مجموعة جي.إم.سي لاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العبوات الطبية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، مجموعة بورتو القابضة، المصرية للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، مصر لصناعة الكيماويات، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.





البورصة تخسر 525 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 525 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 586.345 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 285.5 مليون ورقة مالية بقيمة 756.5 جنيه، عبر تنفيذ 33.8 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.83%، والعرب على 7.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.9 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 57.8 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10848 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1699 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12583 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4229 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 1399 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2184 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 760 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.



قواعد القيدأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 112 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. قواعد القيدأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 112 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يضاف فقرة أخيرة للمادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، نصها الآتي :"واستثناءً من حكم البند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة، يكتفى بصدور قرار من مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات الشطب في حالة عروض الشراء الإجبارية التي ينتج عن تنفيذها تملك مقدم العرض بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة بنسبة (75%) أو أكثر من أسهم رأس المال طالما تم الإفصاح بهذه العروض عن نية مقدمها في شطب الأوراق المالية.

وتضيف المادة :"وتلتزم الشركة بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء، وبذات سعر عرض الشراء، حال رغبة هؤلاء المساهمين في البيع خلال الستة أشهر التالية لتنفيذ العرض، على أن يكون سعر البيع بعد فوات الستة أشهر المشار إليها على النحو المبين بالبند (2) من الفقرة الأولى من هذه المادة".





بايونيرزقال وليد زكي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن المجموعة تستعد لبدء المرحلة الثانية من الخطة التوسعية والهيكلية الخاصة بالمجموعة خلال الفترة المقبلة، والتى من خلالها سيتم هيكلة المجموعة إلى شركة قابضة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين قابضتين منقسمتين إحداهما تختص بالقطاع العقارى والمقاولات والأخرى تختص بالقطاع الصناعى، وستضم كل شركة من الشركات المنقسمة استثمارات المجموعة تبعاً لنوع كل نشاط، وتسعى إدارة الشركة حال الحصول على الموافقات اللازمة، على أن يبدأ التداول خلال الربع الرابع من العام الجاري على أسهم الشركات الناتجة عن عملية التقسيم بالبورصة المصرية.

وأضاف "زكي"، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنه سيستمر قيد الشركات الناتجة عن التقسيم بالبورصة المصرية، ما سيعمل على إثراء سوق المال بشركات قابضة جديدة تضاف إلى قائمة الشركات المدرجة، ويتيح للمستثمرين رؤية أوضح لتوجيه استثماراتهم بشكل أفضل، كما ستمثل الهيكلة القطاعية عامل جذب لقاعدة جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب مما سيزيد من الفرص التمويلية للشركات الناتجة عن التقسيم وتصنيفها الائتمانى، وسينعكس إيجاباً على فرص النمو واستيعاب عمليات التطوير والتوسع فى هذه الشركات.