تعديل مواعيد عمل فروع شركات المحمول لتبدأ من 9 صباحًا إلى 9 مساء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات العمل الجديدة لمنافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور بدءًا من يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 لتكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساءً ما عدا يوم الجمعة ستكون من الساعة 12 ظهرًا حتى 9 مساءً.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ويصل حجم الإشتراكات 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.
فيما وصل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلي 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة ب39 مليون مستخدم فى ديسمبر 2019، و 34.13 فى يناير 2019، فينا وصل مستخدمو اليو اس بى مودم إلي 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ3.60 مليون فى ديسمبر 2019 و3.15 مليون فى يناير 2020.
وبلغ مشتركو الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ7.30 مليون فى ديسمبر 2019 و6.62 مليون فى يناير 2019.
وفي عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إجمالي الناتج المحلي المصري 93.4 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 4% من إجمالي الناتج المحلي) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.
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