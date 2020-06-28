شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية تخفض مخصصات النفط لشهر أغسطس 5% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الأحد، إنه تماشيا مع اتفاق أوبك+ لخفض إمدادات النفط، قررت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها حكومة الإمارات تخفيض مخصصات نفطها الخام لعملائها لشهر أغسطس آب.
وقال المصدر إن المخصصات لكل أصناف الخام، مربان وزاكوم العلوي وداس وأم اللولو، ستخفض بنسبة خمسة بالمئة لكل منها.
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