الاقتصاد

البورصة تعدل مواعيد العطلة الرسمية إلى يومي الأربعاء والخميس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعدل مواعيد العطلة الرسمية إلى يومي الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدلت البورصة المصرية، مواعيد عطلتي أجازة ذكرى ثورة 30 يوينو، وتعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو، إلى يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 يوليو المقبل، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو، وقرار البنك المركزي بتعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في 30 يونيو يومي الأربعاء والخميس الموافق 1 و2 يوليو.

 

Advertisements

ويستأنف العمل بالبورصة المصرية، صباح يوم الأحد الموافق 5 يوليو المقبل.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البورصة تعدل مواعيد العطلة الرسمية إلى يومي الأربعاء والخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا