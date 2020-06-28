شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعدل مواعيد العطلة الرسمية إلى يومي الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدلت البورصة المصرية، مواعيد عطلتي أجازة ذكرى ثورة 30 يوينو، وتعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو، إلى يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 يوليو المقبل، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو، وقرار البنك المركزي بتعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في 30 يونيو يومي الأربعاء والخميس الموافق 1 و2 يوليو.

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ويستأنف العمل بالبورصة المصرية، صباح يوم الأحد الموافق 5 يوليو المقبل.