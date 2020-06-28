شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعدل مواعيد العطلة الرسمية إلى يومي الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدلت البورصة المصرية، مواعيد عطلتي أجازة ذكرى ثورة 30 يوينو، وتعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو، إلى يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 يوليو المقبل، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو، وقرار البنك المركزي بتعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في 30 يونيو يومي الأربعاء والخميس الموافق 1 و2 يوليو.
ويستأنف العمل بالبورصة المصرية، صباح يوم الأحد الموافق 5 يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر البورصة تعدل مواعيد العطلة الرسمية إلى يومي الأربعاء والخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.