شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 28-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 28-6 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 525 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 586.345 مليار جنيه.





إيقاف تداول 26 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 26 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الحديد والصلب المصرية، اودن للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مجموعة جي.إم.سي لاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العبوات الطبية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، مجموعة بورتو القابضة، المصرية للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، مصر لصناعة الكيماويات، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.



البورصة تخسر 525 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 525 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 586.345 مليار جنيه. البورصة تخسر 525 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 525 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 586.345 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 285.5 مليون ورقة مالية بقيمة 756.5 جنيه، عبر تنفيذ 33.8 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.83%، والعرب على 7.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.9 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 57.8 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10848 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1699 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12583 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4229 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 1399 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2184 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 760 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 8.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

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- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.681 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.51%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 1.282 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.20%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.739 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.94%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الجدية للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 24.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 40 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.60%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.50%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 5.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 7.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.93%.