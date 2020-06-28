الاقتصاد

محمد السعداوي قائمًا بأعمال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف المهندس  محمد السعداوي مصطفى السعداوي للقيام بأعمال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل. 

 

جدير بالذكر أن المهندس محمد السعداوي يتمتع بخبرة فنية واسعة في الصناعات المعدنية والتعدينية، وقد شغل سابقًا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وحاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية.

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وكان وزير قطاع الأعمال العام قد وافق على قبول الاستقالة المقدمة من الدكتور مدحت نافع موجهًا له الشكر على جهوده خلال الفترة التي قضاها في رئاسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

 

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