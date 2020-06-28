شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب نظارات وأجهزة تنصت وأجهزة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحى خميس بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط محاولة تهريب كمية من النظارات والكمامات الطبية وعدد من أجهزة التنصت والأجهزة الكهربائية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .

فبناء على مذكرة معلومات سرية مقدمة من يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد اخباريات 1482 بتاريخ بوجود بعض الأصناف المخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم EGHU9156770 قادمة من الصين بيان جمركي رقم 3093و لسنة 2020 مجمع 94 والبيان الجمركي رقم 3120 ح لسنة 202 مجمع 93 والمخزنة بساحة الخليج .

وتم تشكيل لجنة جمركية لفحص ومعاينة مشمول الحاوية وبيان ما بها من أصناف او بضائع بخلاف قطع غيار السيارات المستعملة من سعد شعبان سالم والسيد حسين مأمورى الحركة وإبراهيم الجندي وطارق مرسال مكافحة تهرب جمركي وصلاح الدين علي فرغلي مدير إدارة ساحه الخليج والسيد عطية أمن الميناء فتبين وجود 370 نظارة شمس رجالي وحريمي موديلات واشكال مختلفة و 3625 كمامه طبية 5 قطعة بلوتوث يعمل بولاعة السيارة و 3 مبرد مياه و 3 تلسكوب صغير الحجم 3م و2 سماعة طبية ونظارة شمس رجالي بالكاميرا وفتحة USB للشحن جديد ومزوده بوصلة USB وكاميرا علي شكل لمبة ليد وصديري مموه كامل بالحماله والحزام و2 ميزان مياه منزلي وجهاز قياس حراري انتر ريد وموزع واي فاي أربعة انتينا وMP3 سيارة وكاميرا خلفية وبوردة صغيرة الحجم و 3 سماعة دائرية وادابتور كامل لزوم التشغيل وترابيزة دائرية وتمثال من معدن بقاعدة من معدن بطول 60 سم والجميع جديد وغير مدرج في شهادة قطع غيار السيارات.

Advertisements

قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.