شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 45 ألف شاب تقدموا لمبادرة "مستقبلنا رقمى" للتدريب عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن نحو 45 ألف شاب وشابة قاموا بالتسجيل بمبادرة "مستقبلنا رقمي" لتدريب 100 الف عن بعد وذلك بمجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة بمجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات و التسويق الالكتروني، حيث يتم التدريب على 4 مستويات وهى المستوى الأساسى و المحترف و المتقدم و المتميز باجمالى 12 مسار تدريبى لسد احتياجات الصناعة ودعم العمل الحر عبر منصات عالمية متخصصة.

وتأتى المبادرة فى إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.

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والمبادرة هى منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتدريب الشباب فى مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تستهدف المنحة تدريب 100 ألف فرد فى مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الالكتروني، ذلك من خلال مسارات تدريبية متخصصة تم إعدادها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية ويتم توفيرها على منصة يوداسيتى العالمية المتخصصة فى مجال التعلم عبر الانترنت.

وتتيح المبادرة التدريب على أربعة مستويات هى الأساسى والمحترف والمتقدم والمتميز، بإجمالى 12 مسارًا تدريبيًا يغطى المهارات التكنولوجية األكثر طلبًا محليًا وعالميًا وذات االحتياج األكثر نموًا، ذلك من أجل استيعاب أكبر عدد من المتقدمين على اختالف قدراتهم الفنية. وتتضمن المنحة تنفيذ كل متدرب لعدد من المشروعات التكنولوجية، مع توفير مراجعين لتصحيح هذه المشروعات وتقييمها، كذلك عقد مجموعات تعليمية بإشراف موجهين متخصصين لتشجيع نقل المعرفة بين المتدربين وعرض نماذج أعمال وتجارب ونماذج ناجحة للعمل الحر والعمل عن بُعد.