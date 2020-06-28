شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقارى متأثرا بإصابته بالتهاب رئوى حاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى عصر اليوم الأحد، عمرو جاد الله، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، متأثرًا بإصابته بالتهاب رئوى حاد، وفقًا لما قاله مصدر مقرب من الراحل، لـ"الخليج 365".
وقال البنك العقارى المصرى العربى، "ننعى قائدًا ونموذجًا فريدًا للمهنية والانسانية وقدوة خبيرة مصرفية دمث الخلق عفيف اللسان، وننعى ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله عمرو جاد الله".
وشغل عمرو جاد الله، عدة مناصب مصرفية، أبرزها فى بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، في البحرين، وعين فى 2017، نائبًا لرئيس البنك العقارى المصرى العربى، لمدة 3 سنوات، ويمتلك خبرة مصرفية تزيد عن 30 عامًا.
وتتقدم أسرة تحرير مؤسسة ”الخليج 365” بخالص العزاء لأسرة الراحل، فى وفاة المغفور له بإذن الله، داعين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.
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