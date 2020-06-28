شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين البنك الأهلى والأكاديمية العربية للعلوم لدعم ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق البنك الأهلي المصري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال وذلك برعاية جامعة الدول العربية حيث حضر حفل الاطلاق الافتراضي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التربية والتعليم والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وممدوح عافيه رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ووائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية وشانتال صباغ نائب مدير عام قطاع تنمية الأعمال والخدمات غير المالية.، وذلك من أجل توفير 50 ألف منحة تدريبية لطلاب الجامعات ورواد الأعمال.

وفي تصريح له علي إطلاق الرالي أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، على أن مسابقة رالي الأعمال تعد من أهم الفاعليات التي تستهدف توجيه الدعم لطلاب الجامعات ورواد الأعمال ، مشيرا الى اهتمام البنك الأهلي المصري بتنمية وتطوير الشباب الذي يعد هو ثروة مصر الحقيقية والنواة الأهم لمختلف برامج التنمية وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أهدافها الاستراتيجية وضمن رؤية مصر 2030، خاصة في ضوء توجه البنك نحو تفعيل الاقتصاد المعرفي ونشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب وهو ما شجع البنك الأهلي المصري على المشاركة الفعالة في مسابقة الرالي، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية المستمرة بين البنك الاهلي المصري والاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، أن تشريف حفل إطلاق المسابقة والإعلان عن منحة ال 50 ألف متدرب، من قبل الآمين العام للجامعة العربية والسادة الوزراء، هو رسالة بالغة الأهمية لدعم الشباب، وأن تأهيلهم لسوق العمل هو أحد الأولويات على طاولة متخذي القرارات في منطقتنا العربية ومصر.

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ورحب عبد الغفار بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري في تنظيم النسخة الثالثة من مسابقة رالي ريادة الأعمال، والتي أطلقتها الأكاديمية العربية للعام الثالث علي التوالي، حيث أكد علي استمرار الدور الريادي للأكاديمية العربية، في تبني المبادرات والبرامج المستهدفة لنشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال وغرس ثقافة الأبداع والابتكار في الشباب المصري والعربي، وتوجيههم لتصبح كيانات قادرة على المنافسة والتواجد الفعلي في السوق، في إطار سعي الأكاديمية العربية أن تكون المحور الابتكاري، وبيت الخبرة الداعم للشباب ورواد الأعمال، علي المستوي المحلي والاقليمي.

واضاف ممدوح عافية ان رالي مصر لريادة الأعمال يستهدف توفير منح تدريبية للشباب المصريين والعرب للانطلاق بمشروعاتهم، وهو ما يندرج ضمن انشطة الشراكة المثمرة بين البنك الأهلي المصري والأكاديمية العربية سعيا لاستنفار الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتحويل أفكارهم الى مشروعات قائمة بالفعل ملائمة للاحتياجات الفعلية للسوق من اجل توفير مزيد من فرص العمل لهم ، مشيرا الى ان اهتمام وتبني البنك الاهلي المصري للشباب المشارك في الرالي سيستمر من خلال توجيه الدعم الفني والمشورة لهؤلاء الشباب ورواد الاعمال في كيفية إدارة أعمالهم مستفيدا من الخبرات والكوادر المدربة لدي البنك في هذا الشأن حيث سبق للبنك الأهلي المصري تأسيس عدة مراكز لخدمة رواد الأعمال بهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية غير المالية لهؤلاء الشباب.

وأكدت نرمين شهاب الدين ان مشاركة البنك الاهلي المصري في رالي مصر لريادة الأعمال يأتي ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية والتي يرصد من خلالها البنك جانبا أساسيا من خططه في دعم الشباب النابغ وبشكل خاص من رواد الأعمال وذلك في إطار المعايير التي يضعها البنك لتحقيق أفضل تأثير من تلك المساهمات تجاه أهل مصر.