شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. المركزى يطلق مبادرة لضمان تسهيلات الشركات بـ7 مليارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد اليوم الأحد 28-6-2020 العديد من الأحداث منها تعطيل العمل بكل البنوك فى مصر الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الرقابة المالية تضيف مادة تنظم شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب الإجبارى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 112 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يضاف فقرة أخيرة للمادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، نصها الآتي :"واستثناءً من حكم البند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة، يكتفى بصدور قرار من مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات الشطب في حالة عروض الشراء الإجبارية التي ينتج عن تنفيذها تملك مقدم العرض بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة بنسبة (75%) أو أكثر من أسهم رأس المال طالما تم الإفصاح بهذه العروض عن نية مقدمها في شطب الأوراق المالية.

تعطيل العمل بكل البنوك فى مصر الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أعلن البنك المركزي أنه بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، على أن يُستأنف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانياتها في 30 يونيو يُستأنف العمل بها صباح يوم الخميس الموافـق 2 يوليو 2020.

هالة السعيد: التحول نحو الاقتصاد الرقمى أصبح مسارًا إجباريًّا

أطلق مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الجلسة الثانية من سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية والمنعقدة علي مدار الأسبوع تحت رعاية هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث تأتي الجلسة تحت عنوان "الابتكار والتحول الرقمي وعلاقتهما بالتنمية الاقتصادية".

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ويدير جلسة اليوم د.نزار سامي خبير ريادة الأعمال والتحول الرقمي بمشاركة م.خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د.طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، د.محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس برامج الابتكار والتحول الرقمي.

وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح المقر الجديد للقابضة المعدنية

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، منذ قليل افتتاح المقر الجديد للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمنطقة المعادى، بدلا من مقرها القديم بمنطقة جاردن سيتى، وذلك بعد تأسيسه وتجهيزه بأحدث الوسائل وفى مبنى مستقل بنفسه، وبما يواكب قدرة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة خاصة أن المقر القديم كان عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فى إحدى العمارات المتهالكة.

وتم الافتتاح أون لاين بحضور الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المستقيل والذى ينتهى عمله فى الشركة بنهاية الشهر الجارى.

البنك المركزى يطلق مبادرة لضمان تسهيلات الشركات الكبرى بقيمة 7 مليارات جنيه

أعلن البنك المركزى المصرى، عن إطلاق مبادرة جديدة، يقوم بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.

وأوضح البنك المركزى فى خطاب دورى جديد للبنوك ينشر ”الخليج 365” النص الكامل له، أن القرار جاء فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة فى المجالات المختلفة، واستمرارا لجهود البنك المركزي في بحث كافة سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات الاقتصادية للازمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد قامت شركة ضمان مخاطر الائتمان بتوسيع نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.