شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. و"أبو ظبى" تربح 1.7 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبى للأوراق المالية بنسبة 0.53% رابحاً 18.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4308.137 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.7 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.83% رابحاً 60.28 نقطة ليغلق عند مستوى 7292.62 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت باستثناء السوق الأول. فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.07% خاسراً 1.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2085.04 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 70 مليون درهم، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.17% خاسراً 2.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.20 نقطة. بورصة دبىتحول المؤشر العام لسوق دبى المالى للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسراً 1.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2085.04 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 70 مليون درهم ليغلق عند مستوى 294.56 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 187.5 مليون سهم محققة ما قيمته 130 مليون درهم من خلال تنفيذ 2247 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.65%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.84%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%. بورصة دبىتحول المؤشر العام لسوق دبى المالى للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسراً 1.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2085.04 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 70 مليون درهم ليغلق عند مستوى 294.56 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 187.5 مليون سهم محققة ما قيمته 130 مليون درهم من خلال تنفيذ 2247 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.65%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.84%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 4.20%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.70%، فيما تراجع 20 سهماً، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 92.1 مليون ورقة بقيمة 28.6 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 1.94%.

بورصة أبوظبىارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% رابحاً 18.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4308.137 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 487.45 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 8.7 مليون سهم، بقيمة 29.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 332 صفقة. بورصة أبوظبىارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% رابحاً 18.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4308.137 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 487.45 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 8.7 مليون سهم، بقيمة 29.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 332 صفقة. وصعد ببورصة أبو ظبى قطاعات العقار بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 2.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.28%. وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 159%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 5.09%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 3.26%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.8%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 1.29%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 0.47%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 5.8 مليون درهم.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسراً 2.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 532.3 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.24% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 6.43%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.65% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%.





بورصة الكويتأنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، باستثناء السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحاً 2.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5170.45 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5656.43 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% رابحاً 8.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4210.57 نقطة، وقفز مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.21% رابحاً 8.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4189.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 155.3 مليون سهم بقيمة 21.2 مليون دينار كويتى عبر 6570 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.92%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.77%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

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وجاء سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.25%، يليه شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 11.92%، ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم شركة وربة للتأمين القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.35% ثم سهم الشركة المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 5%، ثم سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 4.83%.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.04% خاسراً 1.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3524.470 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.9 مليون سهم بقيمة 896.8 ألف ريال عبر تنفيذ 289 صفقة لعدد 37 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 8 أسهم على رأسها "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 4.44%، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 3.07%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 1.52%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 9.60%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.04%، ثم سهم "العمانية للاتصالات" بنسبة 1.23%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% خاسراً 56.92 نقطة ليغلق عند مستوى 9128.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 167.1 مليون سهم بقيمة 248.8 مليون ريال عبر تنفيذ 5555 صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 14 سهماً، واستقرت 3 أسهم، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.64%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.83% رابحاً 60.28 نقطة ليغلق عند مستوى 7292.62 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.8% رابحاً 301.43 ليغلق عند مستوى 8225.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 217.7 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.86%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.81%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.73%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.42%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.18%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.10%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.89%، ثم قطاعي المواد الأساسية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.39%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.22%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.20%.

وقفز 134 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سامبا" بنسبة 9.86%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 7.97%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 7.59%، فيما تراجع 46 سهماً على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 3.92%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 3.09%، ثم سهم "مشاعر ريت" بنسبة 1.67%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 326.8 مليون ريال سعودي.

بورصة أبوظبى

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% رابحاً 18.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4308.137 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 487.45 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 8.7 مليون سهم، بقيمة 29.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 332 صفقة.

وصعد ببورصة أبوظبي قطاعات العقار بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 2.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.28%.

وارتفعت 9 أسم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 159%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 5.09%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 3.26%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.8%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 1.29%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 0.47%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 5.8 مليون درهم.