شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: 312 عرض مقدم من شركات ناشئة مصرية للمشاركة بمشروعات التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقدم 78 شركة ناشئة مصرية بـ 312عرض للتنافس على 33 مشروعا خاص بالتحول الرقمي بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90 مليون جنيه، وذلك ضمن إطار مبادرة "فرصتنا رقمية" التى تم إطلاقها مؤخرا، لدعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والمسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وقال الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه جارى تقييم العروض المقدمة و دراستها.

و يتم ذلك عن طريق المساهمة في مشاريع التحول الرقمي للجهات الحكومية والتي تهدف إلى تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرة ورفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل بها وكذلك تحفيز مساهمة الشركات المحلية في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري بما يعزز من تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

Advertisements

تستهدف مبادرة "فرصتنا.. رقمية" تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجهات الحكومية والتي تأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات على تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة في مجال التحول الرقمي.

ويشرف على تنفيذ المبادرة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وتتيح المبادرة منصة رقمية يتم من خلالها الإعلان عن فرص رقمية عبر ثلاث روافد هي تنفيذ أعمال من التعاقد مع الجهات الحكومية مباشرًة وتنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مسابقات مهارية تتضمن فرصًا تدريبية للعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة لصقل مهاراتهم في مجال علوم البيانات والذكاء االصطناعي، تنتهي بتنفيذ أعمال.