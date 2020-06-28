شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل العمل بكل البنوك فى مصر الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزي أنه بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، على أن يُستأنف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانياتها في 30 يونيو يُستأنف العمل بها صباح يوم الخميس الموافـق 2 يوليو 2020.

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