شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة عطلة الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمناسبة 30 يونيو وإنتهاء السنة المالية للبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت البورصة المصرية اعتبار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عطلة رسمية بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وعطلة البنوك بمناسبة إنتهاء السنة المالية.
وذكرت البورصة في بيان لها اليوم أن العمل بالبورصة المصرية سيستأنف يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020.
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