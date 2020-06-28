شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 36 خدمة حكومية رقمية ستكون متاحة عبر الإنترنت للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طرح حزم من خدمات التحول الرقمى التى تم اختبارها فى بورسعيد بجميع المحافظات فى يوليو المقبل، وقال إن الوزارة تعمل على أكثر من محور منها استكمال البنية المعلوماتية للتأكد من استمرارية الخدمات والتأكد من انضباط التطبيقات والبرامج، وتجربة بوابة مصر الرقمية بالنسبة للمواطن ليكون سهل التصفح، وكذلك جاهزية جميع المنافذ الأخرى مثل الهيئة القومية للبريد ومنافذ خدمة المواطنين والكول سنتر.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المرحلة الأولى تضم خدمات التوثيق وتحريك الدعوى الجنائية والتموين ورخص المرور والاستثمار وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بها مثل العدل والداخلية والتموين والهيئة العامة للاستثمار، وتتضمن حزم الخدمات الحكومية 36 خدمة رقمية.

Advertisements

والخدمات تشمل "المرور" ويتم من خلالها إدارة المركبات وتجديد الرخص والمخالفات وأما التوثيق وتحريك الدعوى الجنائية تشمل إمكانية رفع دعاوى قضائية من خلال الإنترنت، و"التموين" تتعلق بإضافة مواليد جديدة وإصدار بدل تالف وفاقد، "الاستثمار" فإن الخدمة تتيح تعديل اسم شركة، تعديل المبلغ السنوى الإجمالى وتعديل توزيع الأرباح، تعديل مدة الشركة، تعديل الشكل القانونى للشركة وتحولها إلى شركة مساهمة، تعديل عنوان المنشئة، تعديل موعد انعقاد الجمعية، تعديل مسمى رأس المال والغرض من النشاط، مد مدة التصفية، العدول عن التصفية وغيرها.

وكان الوزير قد أكد فى وقت سابق أنه تم ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كل المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرًا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت؛ وأن أهم مشروعات التحول الرقمي التي يتم تنفيذها وتشمل مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع رقمنة منظومة إنفاذ القانون "عدالة مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع التحول الرقمى في الجامعات والامتحانات الرقمية لطلاب القطاع الصحى في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.