شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تتنافس على رخصتي محمول في إثيوبيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتنافس شركة الاتصالات السعودية ضمن تحالف يضم عددا من شركات الاتصالات بعدد من الدول على رخصتي تشغيل شبكات محمول عرضتهما إثيوبيا أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وضم التحالف كذلك عددا من الشركات التي لا تعمل في مجال الاتصالات، وذلك حسب صحيفة المال المصرية.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت منذ يوليو 2019 عن نيتها طرح رخصتين للاتصالات على شركات متعددة الجنسيات لتقديم خدمات الهاتف المحمول.

وقامت إثيوبيا قد طرحت الرخصتين في 21 مايو الماضي وأعطت مهلة شهر واحد لإبداء الرغبات تنتهي في 22 يونيو الجاري.

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وحسب بيان من هيئة الاتصالات الإثيوبية، فقد تلقت 12 عرضاً للحصول على الرخصتين بعد انتهاء مهلة إبداء الرغبات، بينها 9 عروض من شركات محمول وعرضين من شركتين غير مشغلتين، وعرض آخر غير مكتمل.

وكانت الاتصالات السعودية قد أعلنت مؤخراً عن تأجيل الإجراءات المتعلقة بصفقة الاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر.

وأفادت شركة الاتصالات، في بيان لها بأن الطرفين اتفقا على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 90 يوماً ابتداءً من تاريخ اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل الجاري.

وأكد ناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية (stc) أن الشركة على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) استطاعت أن ترفع إيراداتها بنسبة 4.1%، حيث شهدت قطاعات الشركة المختلفة نمواً متميزاً في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وحققت الاتصالات السعودية صافي أرباح بلغ 2.91 مليار ريال بالربع الأول من 2020 مقابل أرباح بلغت 2.75 مليار ريال في الربع المقابل من 2019.