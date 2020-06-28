إنفوجراف| مركز معلومات الوزراء: 50% من المصريين اتجهوا للإقتراض لمواجهة تداعيات كورونا

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لمجلس الوزراء عن لجوء الأسر المصرية إلى الإقتراض لتخطى تداعيات أزمة وباء كورونا. وأوضح الانفوجراف أن نصف المصريين اتجهوا للاقتراض للمساعدة على تلبية احتياجاتهم الأساسية فيما يرى 45.3% أن الإجراءات الاحترازية تسببت فى تعديل الدخل. وأوضح الانفوجراف أن 46.5% يتوقعون ثبات مستوى دخل الأسرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة و48.2% يتوقعون انخفاض مستوى الدخل، وأن 50.3% من الأسر اتجهت للاقتراض من الغير لمواجهة تداعيات كورونا و17% اعتمدت على مساعدات اهل الخير و1.5% اتجهت لبيع جزء من الممتلكات.

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