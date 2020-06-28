شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للأسماك تعلن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن انتهاء الطرح المتبقي من الاكتتاب في الأسهم الجديدة وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، بنسبة تغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 489.39%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن عدد الأسهم المباعة يبلغ 4.750 مليون سهم، بإجمالي مبلغ عائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها يبلغ 72.665 مليون ريال، بمتوسط سعر بيع يبلغ 15.298 ريال للسهم الواحد.

وبحسب البيان، يبلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 25.2 مليون ريال.

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وكانت الشركة قد أعلنت عن انتهاء المرحلة الأولى من الاكتتاب بعدد 25.140 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 29.890 مليون سهم، بنسبة 84.1%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 11 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل ومصاريف أسطول الصيد والمزارع نتيجة ما قامت بها الشركة مؤخراً من أعمال صيانة وتعيين طاقم عمل جديدة تحضيرا لبدء تشغيل وحدات العمل المتوقفة.