شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يصعد بخسائر "جو" السنوية 34% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة إتحاد عذيب للاتصالات "جو"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 34.4% خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 71.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 53.3 مليون ريال في العان المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الخسارة التشغيلية إلى 50.6 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 38.4 مليون ريال خلال العام السابق.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى وزيادة في مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية، على الرغم من إنخفاض تكلفة الخدمات والمصروفات العامة والإدارية ومصروفات البيع والتسويق.

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وتراجعت المبيعات إلى 339.6 مليون ريال، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 421.1 مليون ريال خلال العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 62.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل أرباح بلغت 48.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.

وكانت "جو" قد أعلنت، خلال مارس الماضي، عن إنخفاض خسائرها المتراكمة إلى 76.850 مليون ريال، وذلك بنسبة 33.63% من رأسمالها.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن السبب الرئيسي لإنخفاض خسائر الشركة هو تخفيض رأس المال إلى 228.529 مليون ريال، حيث تم إطفاء 67.41% من الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره 122 مليون ريال.