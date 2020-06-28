القوى العاملة: الثلاثاء المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

كتب: ضياء السقا أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الثلاثاء المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. جاء ذلك بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة. وأصدرت الوزارة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار الثلاثاء 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003. وقالت القوى العاملة، في بيان إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

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