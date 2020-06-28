شكرا لقرائتكم خبر عن سدافكو تبدأ توزيع 2.5 ريال للسهم في 5 يوليو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" بدء توزيع الأرباح النقدية المُقررة عن النصف الثاني المنتهي في 31 مارس من العام 2020، بقيمة 81.250 مليون ريال، اعتباراً من 5 يوليو المُقبل.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأرباح، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 32.5 مليون سهم، بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 25%.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر من العام 2019، بقيمة 81.250 مليون ريال، بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 25%.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 265.1 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 216.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية. وذلك من خلال زيادة صافي مبيعات الحليب بنسبة 14% والايسكريم بنسبة 15% ومعجون الطماطم بنسبة 6%، مما ساهم في زيادة النسبة الكلية بحوالي 12%، مدفوعاً بالنمو في المبيعات لجميع القنوات.