شكرا لقرائتكم خبر عن زهرة الواحة تبدأ أعمال تركيب خطى إنتاج لمصغرات "البريفورم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن وصول وبدء أعمال تركيب خطى إنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية "البريفورم"، المشتراه من شركة هيسكى لأنظمة الحقن.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن خطى الإنتاج الجديدين سيساهمان فى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 14% سنوياً.

ومن المتوقع أن يُسهم خطي الإنتاج الجديدين في زيادة المبيعات لتلبية الطلبات المحلية والخارجية وزيادة الحصة السوقية للشركة فى قطاع البلاستيك فى السوق المحلى والخارجى، ومن ثم يُسهم الخطان فى تحسين ربحية الشركة.

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وبحسب البيان، تم تمويل شراء خطى الإنتاج بنسبة 30% من التمويل النقدى الذاتى للشركة، وبنسبة 34% اعتماداً على التسهيلات البنكية الإسلامية متوسطة الأجل، وبنسبة 36% اعتماداً على التسهيلات البنكية الإسلامية قصيرة الأجل والتى سوف تسدد فى بداية الربع الثالث 2020م لتصبح التزامات الشركة من تمويل خطى الانتاج 34%.

وتتوقع الشركة، أن يتم الانتهاء من أعمال التركيب والتشغيل التجريبى وبدء الإنتاج التجارى خلال الربع الثالث 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 9.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل.