شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سليمان الحبيب تُوصي بتوزيع نصف ريال للسهم عن الربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 175 مليون ريال عن الربع الأول من العام المالي 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 350 مليون سهم، بما يُعادل 0.50 ريال للسهم، وبما نسبته 5% من قيمة السهم الاسمية.

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وأشار البيان، إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمالكي الأسهم حتى تاريخ 2 يوليو المُقبل، على أن يتم توزيع الأرباح في 20 يوليو المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 246.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 234.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى نمو الإيرادات بمعدل 9.40% في الربع الأول من العام 2020 لتبلغ 1.343.34 مليار ريال سعودي وبزيادة قدرها 115.44 مليون ريال، وذلك نتيجة لنمو كل من قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات حيث كانت معدلات النمو في القطاعات بنسبة 5.41% ونسبة 13.94% على التوالي.