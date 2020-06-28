شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الصمعاني تُقر زيادة رأس المال وتوزيعات الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، بجلستها المنعقدة الخميس الماضي، الموافقة على مُقترح زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن رأس المال سيرتفع من 15 مليون إلى 25 مليون ريال، بنسبة زيادة 66.67%.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد أسهم الشركة من 1.5 مليون سهم إلأى 2.5 مليون سهم بعد الزيادة، على أن يتم توزيع سهم واحد لكل سهم ونصف مملوكة للمساهمين.

وحددت الشركة أسباب زيادة رأس المال في الرغبة في تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدالت النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملائة المالية.

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هذا وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 10 مليون ريال من علاوة الإصدار كما سيتم رسملة المبلغ المتبقي بحساب علاوة الإصدار وإضافته إلى حساب الأرباح المبقاة.

كذلك صدقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019، بمبلغ 750 ألف ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما يمثل 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 459 ألف ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة بالرغم من زيادة كميات المبيعات مقارنةً بالعام 2018، حيث ارتفعت مبيعات العام الحالي بنسبة 6.3% عن العام السابق.