شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الدواء تعلن انتهاء أزمة نواقص الأدوية والفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، أن أزمة نواقص الأدوية والفيتامينات تقريبا انتهت نتيجة التنسيق بين الغرفة وهيئة الدواء، وتكثيف التواصل خلال الفترة الماضية لحل مشكلة النواقص في بعض الأصناف مثل الزنك وفيتامين سي، نتيجة ارتفاع الطلب عليها بصورة كبيرة من المواطنين.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الدواء فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن سبب أزمة النواقص جاءت نتيجة اتجاه البعض للشراء دون الحاجة لذلك، وهو ما أدى إلي ظهور طلب علي هذه الأصناف أكبر من المتاح، لذلك تم التنسيق بين غرفة صناعة الدواء وهيئة الدواء وبالفعل نجحنا في التعامل مع مشكلة نواقص الدواء والفيتامينات وضخ كميات كبيرة منها ظهرت آثارها على الأسواق.

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وكشف الدكتور أحمد العزبي، أنه أنواع معينة مثل الپاراسیتامول ومشتقاته شهدت أيضا نقص ملحوظ، يجرى تعويضه الآن عبر زيادة إنتاج بعض الشركات، مطالبا المواطنين بعدم الشراء العشوائي دون الحاجة إلي الأدوية خاصة مع الإمكانيات التصنيعية الهائلة للشركات التي يمكنها توفير احتياجات الأسواق.

وأوضح " العزبي" أن الطلب على أدوية المناعة تضاعف بصورة كبيرة مع أزمة فيروس كورونا، مستطردًا :"الناس متخوفة وعاوزة تاخد أي أدوية للمناعة وهى عندها حق، والطلب تضاعف 100 مرة".

وقال، إنه تم الاجتماع في وقت سابق مع وزيرة الصحة و ممثلي شركات الأدوية، وكان ضمن الاقتراحات توجيه شركات الدواء بزيادة إنتاج الأدوية الخاصة بالمناعة.