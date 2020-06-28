شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 28-6-2020 .. وعيار 21 بـ795 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة بمصر عند 795 جنيها للجرام، في ظل توقف حركة مبيعات الذهب بمصر.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل : 681 جنيها للجرام.

عيا ر 21 سجل : 795 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل : 908 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب: 6360 جنيها.

أوقية الذهب: 1771 دولار. عيا ر 21 سجل : 795 جنيها للجرام.عيار 24 سجل : 908 جنيها للجرام.الجنيه الذهب: 6360 جنيها.أوقية الذهب: 1771 دولار.

وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال للتجارة في سنغافورة ”كمية المال الذي تضخه الحكومات يدعم بالقطع الذهب كملاذ آمن، مع استمرار وضع "كوفيد-19" في ظل انخفاض أسعار الفائدة عالميا، مشيراً إلى أن الذهب شهد بعض عمليات جني الأرباح بعد أن بلغ تقريبا مستوى 1780 دولارا بسبب ارتفاع الدولار والأسهم بصفة عامة.

ومحا الدولار جزءا كبيرا من الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع.وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية، لكنها تتجه لاختتام الأسبوع دون تغيير يُذكر مع تبديد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 أثر بيانات اقتصادية مشجعة.

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وترتفع حالات الإصابة في الولايات المتحدة، بينما أُصيب بالمرض 9.51 مليون شخص في أنحاء العالم بحسب إحصاء لرويترز.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا إن الجولة الثانية من تأثيرات الجائحة قد تلحق الضرر باقتصاد بلاده على نحو ”كبير“، مشيرا إلى استعداد البنك لتكثيف التحفيز مجددا.

ويميل الذهب للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة وتدابير التحفيز، إذ يُعتبر أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض أسعار العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.3% إلى 1847.84 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من أول مايو .