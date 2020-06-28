شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية خضراء لبورصة دبى بمستهل تعاملات الأسبوع وسط صعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% رابحاً 11 نقطة ليصل إلى مستوى 2097.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 91.6 مليون سهم محققة ما قيمته 47.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 932 صفقة لعدد 26 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.31%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 5.63%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.18%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 55.9 مليون ورقة بقيمة 17.5 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 1.94%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن موافقتها على الاستثمار في الاكتتاب الخاص الذي ستصدره شركة Tortoise Acquisition Corp (شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) بعد عملية الدمج التي أعلنت عنها مع Hyliion وهي شركة رائدة في حلول توليد الطاقة الكهربائية للشاحنات النقل التجارية من الفئة 8، ولا يزال هذا الاندماج خاضعاً لموافقة الجهات التنظيمية وليس نهائياً عن بعد، وتعتزم أجيليتي الإعلان عن تفاصيل استثمارها عند إتمام الإندماج، حتى يكون الإندماج نهائياً، ولا يوجد تأثير مالي على الشركة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الإمارات للمرطبات، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 25 يونيو، في مقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً، وتم الموافقة على انتخاب رئيس مجلس الإدارة برئاسة نادر أحمد الحمادي، وأحمد دبوس السويدي نائباً رئيس مجلس الإدارة للفترة القادمة، وإعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة، تعيين الرئيس التنفيذي والرئيس المالي وسكرتير مجلس الإدارة.