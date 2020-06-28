وزارة التخطيط تُعلن إعداد وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هالة السعيد: تم تنفيذ العديد من الخطوات الإيجابية، خلال العام المالي 19/2020 في مجال نشر ثقافة موازنة البرامج والأداء، وتطوير آليات تطبيقها

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: تصميم إستمارة جديدة لتطبيق خطة البرامج والأداء تهدف إلى التعمق في التطبيق بشكل متكامل يبدأ من رؤية مصر 2030 ويرتبط ببرنامج عمل الحكومة حتى أدق التفاصيل التنفيذية والمالية والتخطيطية وذلك في خطة عام 20/2021

تدريب 1760 موظف من مسئولي التخطيط والموازنة لنشر ثقافة الأداء داخل الجهاز الإداري في 30 وزارة و27 محافظة

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تصميم إطار منطقي موحد للتخطيط والمتابعة يهدف للتعمق في قياس الأثر والنتائج، بالتركيز على مؤشرات النوع الاجتماعي، والتوزيع المكاني للمستهدفات التنموية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الجهود المبذولة في تطبيق خطة البرامج والأداء عام 19/2020.

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تنفيذ العديد من الخطوات الإيجابية، خلال العام المالي 19/2020 في مجال نشر ثقافة خطة البرامج والأداء، وتطوير آليات تطبيقها، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتصميم إستمارة جديدة لتطبيق خطة البرامج والأداء تهدف إلى التعمق في التطبيق بشكل متكامل يبدأ من رؤية مصر 2030 ويرتبط ببرنامج عمل الحكومة (18/2019-20/2021) وخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 بما يتضمن أدق التفاصيل التنفيذية والمالية والتخطيطية، مؤكدةً على أهمية التطبيق بشكل تدريجي ومرحلي بما يراعي القدرات الفنية والبشرية المعنية بالتطبيق مع تنظيم برامج تدريبية مكثفة، وهو ما يتسق مع التجارب الدولية في هذا المجال، ومع توصيات كافة الشركاء والخبراء الدوليين.

وفي هذا السياق، أشارت السعيد إلى تنظيم برنامج ”تدريب مدربين” حول صقل المهارات التدريبية "القدرات الناعمة" وكيفية وضع مؤشرات قياس الأداء وكيفية توزيع التكاليف المباشرة وغير المباشرة، بمشاركة نحو 50 موظفًا من شباب وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بالتدريب، بالتنسيق مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تنظيم برنامج تدريبي خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2019، استغرق نحو 200 ساعة تدريبية، واستفاد منه عدد 1760 متدربًا من مسئولي التخطيط والموازنة العامة بعدد 30 وزارة وجهاتها التابعة والمديريات الخدمية في 27 محافظة، وقام بالتدريب فى البرنامج عدد 35 مدربًا من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

وتابعت السعيد أنه استمرارًا لجهود التطوير في مجال نشر ثقافة الأداء، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد "وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة" والتي تضمنت 330 مؤشر أداء استراتيجي، وتم إرسالها لكافة الوزارات للمراجعة، تمهيداً لبدء متابعة الموقف التنفيذي بدايةً من الربع الأول من العام المالي 20/2021، كما أطلقت الوزارة تطبيق "شارك" وهو تطبيق إليكتروني يهدف إلى نشر ثقافة الأداء، والتوعية بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، ودمج المواطن في عمليتي التخطيط والمتابعة، ويتضمن 380 مؤشر أداء، و382 مشروعاً.

وفي ذات السياق، أضافت د.هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت العدد الأول من تقرير حصاد مرحلة البناء: لعام 18/2019 ، ويتضمن حصر بكافة المشروعات الاستثمارية التي تم الإنتهاء منها، بهدف تفعيل المتابعة اللاحقة لما بعد تنفيذ المشروعات، لضمان تشغيلها والاستفادة منها، والتوعية بثمار وعائد الاستثمار العام الذي ضحته الدولة خلال السنوات الماضية.

واستكمالاً لهذه الجهود، أشار الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ورئيس وحدة خطة البرامج والأداء إلى أن وزارة التخطيط قامت مؤخراً بإعداد إطار منطقي مٌبسط للتخطيط والمتابعة يربط بين الموارد المالية المتاحة من كل أبواب موازنة وخطة عام 20/2021 ومخرجات هذه الأبواب في شكل مُستهدفات تنموية محددة ونتائج واضحة تعكس أهمية الإنفاق العام وتوضح مردوده التنموي على المواطن، بالتركيز على قضايا النوع الإجتماعي، والتوزيع المكاني لهذه النتائج.