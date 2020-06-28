شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أرباح الشركات الصناعية بالصين فى مايو لأول مرة منذ 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية للمرة الأولى خلال ستة أشهر في مايو، مما يشير إلى أن التعافى الاقتصادي يكتسب قوة دفع ويحسن توقعات الاستثمار والوظائف في القطاع.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إن أرباح الشركات الصناعية في مايو ارتفعت ستة بالمئة على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان (82.28 مليار دولار)، بحسب بيان صدر اليوم الأحد.

جاء ذلك عقب هبوط بنسبة 4.3 بالمئة في أبريل، وهي أيضا أكبر زيادة شهرية منذ مارس2019.

يتحسن النشاط الاقتصادي في الصين بوضوح منذ رفع إجراءات احتواء الفيروس الصارمة التي أصابت الأعمال بشلل شبه تام على مدى أسابيع. لكن التعافي ليس متوازنا ومازال الطلب ضعيفا في الداخل والخارج وسط مخاوفة من موجة ثانية من الإصابات وركود عالمي.

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وقال تشو هونغ كبير مسؤولي الإحصائيين بالمكتب في البيان إنه رغم النمو في مايو "فإن الطلب في السوق يظل ضعيفا نسبيا في ظل الوباء، وإن استدامة تعافي الأرباح تستوجب المزيد من المتابعة".

تأثرت أرباح المصانع الصينية بأكبر اتخفاض في أسعار تسليم باب المصنع فيما يزيد على أربعة أعوام في مايو، بينما تراجعت الصادرات من جديد، لتمحو مكسبا لم يكتب له الدوام في أبريل.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2020، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 19.3 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 1.84 تريليون يوان.

ولقي نمو أرباح مايو دعما من تعافي الأرباح في صناعات رئيسية مثل تكرير النفط والكهرباء والكيماويات والصلب.