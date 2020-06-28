شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي: قريباً سيتم الإعلان عن مشروع ينتج الكهرباء بأقل تكلفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إنه سيتم الإعلان قريباً عن مشروع للطاقة الشمسية والذي سينتج الكهرباء بأقل تكلفة لكل كيلوواط.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مؤتمر "لا تنسوا كوكبنا" والذي ناقش الاستدامة البيئية ونظمته مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المملكة تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مؤكدا على رغبة المملكة بالتوسع في استخدام طاقة الرياح.

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وأشار الأمير إلى أن العمل جار حاليا على تحليل مشروعات الطاقة الشمسية للوصول إلى أقل تكلفة ممكنة في العالم في إنتاج وحدة الواط، والدخول في المجال بتنافسية عالمية عالية، مضيفا خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة الاستثمار السعودية تحت عنوان "لا تنسوا كوننا"، أن السعودية باتت حاليا من بين الدول الأكثر التزاما وجدية ببرامج كفاءة الطاقة، وفقا لما نقلته صحيفة الرياض.

وكشف أن المملكة تجري في الوقت الراهن تفعيل الكثير من البرامج بينها رفع استخدام طاقة الكهرباء بنسبة 50% عبر الطاقة المتجددة، بينما سيكون 50% من خلال الطاقة الهيدروكربونية، مضيفا أن العمل جار كذلك على الاستفادة من مشروع طاقة الرياح لتسخيرها في توليد الطاقة.

وقال إن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في دورتها الحالية، تتبنى مبادرتين مهمتين ترتبطان بالبيئة؛ الأولى تخفيف التصحر وزيادة البقع الخضراء وكذلك تبني مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني، من أجل تحويل الطاقة إلى استخدامات مفيدة وآمنة بيئيا ومستدامة في الوقت ذاته.