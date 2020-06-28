شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية الكويتية" توجه الجهات الحكومية بإتخاذ إجراءات جادة لترشيد الإنفاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وزارة المالية الكويتية انها تحرص دائما على توجيه الجهات الحكومية الى ضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2014 .

وأوضحت أنها تحث جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الإجراءات الجادة بشأن ترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وعدم إدراج تقديرات لها، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وأضافت أنه فيما يخص متطلبات الجهات من المشاريع الانشائية، تتم مراعاة ترتيب الاولويات وفق اهميتها وبما يتناسب مع القدرة التنفيذية للجهات المعنية مع التركيز على المشروعات الانتاجية ذات المردود الاقتصادي واللازمة للبنية التحتية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتفعيل عجلة الاقتصاد الوطني وبما يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة.

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وتابعت: هذا بالإضافة الى الاهتمام بتوفير المتطلبات المالية للجهات للصيانة الجذرية للمشاريع القائمة بما تشمله من اجهزة ومعدات للحفاظ على الاصول وبما يحقق الاستفادة الكاملة بها واطالة عمرها الافتراضي والانتاجي.

وتأتي تلك التوجيهات في ظل أن يرتفع إجمالي مصروفات الموازنة المقدرة لدولة الكويت من 22.5 مليار دينار إلى 23 مليار دينار بعد الزيادة المقترحة بنحو 500 مليون دينار لمواجهة انتشار وباء "كورونا".

وكشفت مصادر أن فاتورة الضيافة الخاصة بالمقرات التي تعاقدت عليها الحكومة وجرى تحويلها إلى محاجر صحية تجاوزت 300 ألف دينار، منوهة إلى أن الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة.