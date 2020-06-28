شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية التقدم التكنولوجي تعتمد مقترح توزيع 1.5 مليون دينار عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة التقدم التكنولوجي على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% عن عام 2019، وبمبلغ 1.5 مليون دينار، بالإضافة إلى الموافقة على جميع البنود الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة بند جديد إلى أغراض الشركة لدعم أعمالها التشغيلية وتوسيع خدماتها ومنتجاتها المخصصة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

فقد تمت إضافة نشاط الاتجار بالفرش الطبي وغير الطبي والحوائط والقواطع المعدنية والزجاجية الجاهزة لغرف العمليات والأجنحة وملحقاتها لمشاريع المستشفيات والمراكز الطبية.

وحققت الشركة خلال العام الماضي أرباحا صافية بلغت 1.8 مليون دينار، وإجمالي إيرادات 142.1 مليون دينار، بتراجع بنسبة 4.7% عن عائدات العام الماضي، وذلك نتيجة للتأخير في المشاريع التي تنفذها الشركة.