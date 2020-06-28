شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمارك السعودية" تكشف عن موعد تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مؤسسة الجمارك السعودية، إن ضريبة القيمة المضافة لعملاء التجارة الإلكترونية من خارج المملكة، ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة بنسبة 15% في الموعد المحدد.

وأكدت الجمارك السعودية في "إنفوجرافيك" نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن جميع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية المتضمنة استيراد منتجات إلى المملكة من خلال الجمارك؛ ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15% في حال تم الاستيراد (الفسح) في أو بعد أول يوليو 2020م.

وتطبق الضريبة المعدلة على كل توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة والسلع المستوردة إلى المملكة والخاضعة حاليًّا للنسبة 5%.

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وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية بدأت في مطلع شهر ديسمبر الماضي تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

وتتوقع وزارة المالية السعودية بحسب بيان سابق أن تبلغ الإيرادات من الضريبة المضافة والضريبة الانتقائية 57 مليار ريال في العام 2019.

وحسب بيان الوزارة عن موازنة العام 2019 من المتوقع أن تصل إيرادات المملكة من ضريبة القيمة المضافة نحو 47 مليار ريال في عام 2019 م مقابل 45.6 مليار ريال متوقعة في عام 2018م، والتي بدروها تزيد وبنسبة 101.5% عن المقدر في الميزانية، وهو ما يرجع إلى تسجيل معدل التزام سداد الضريبة من المكلفين بأكثر من المتوقع خال العام الأول للتطبيق.