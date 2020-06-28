شكرا لقرائتكم خبر عن "الكويت الدولي" يوقع اتفاقية تمويل مع "إيكويت" بـ150 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع بنك الكويت الدولي، اتفاقية تمويل "مرابحة" مع شركة إيكويت للبتروكيماويات بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكي ولمدة 3 سنوات.

وقال البنك، المدرج ببورصة الكويت في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن هذه الصفقة تهدف إلى إعادة تمويل جزء من تسهيلات ائتمانية قائمة، كانت "إيكويت" قد حصلت عليها من مجموعة من البنوك وذلك لتمويل عمليات التوسع في أنشطة أعمالها.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي، رائد بوخمسين: "جاءت هذه الصفقة لتأكد قدرة البنك على قيادة وترتيب عمليات التمويل الكبيرة على أساس ثنائي، خاصة بعد عملية إصدار الصكوك الناجحة التي نفذها في العام الماضي، والتي عززت مؤشرات رسملة البنك وساهمت في زيادة قدرته على إجراء عمليات تمويل رئيسية".

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وكشفت النتائج المالية الأولية للبنك مؤخرا، عن تراجع أرباحه بنسبة 19.7% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، إنه حقق صافي ربح بلغ 4.3 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود التراجع في الأرباح خلال الربع الرابع من العام الجاري إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية والمخصصات.