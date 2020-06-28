شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 28 يونيو حتى 2 يوليو المُقبل، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة أنابيب السعودية، سيسكو، أنعام القابضة، ولاء، أسمنت المدينة، المستشفى السعودي الألماني، أسلاك، الخليجية العامة، أسمنت الجوف، سمو، الدرع العربية، عناية، أسمنت ينبع، صناعة الورق، المملكة، الكابلات السعودية، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة المتقدمة.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، اليوم الأحد، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 1 يوليو 2020، ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 30 يونيو 2023.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة إتحاد مصانع الأسلاك، يوم الإثنين، تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأوّل من العام الماليّ 2021 وتحديد أتعابهم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة أسمنت المدينة، يوم الإثنين، على مُقترح تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

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وتصوت الجمعية العمومية لشركة ولاء للتأمين التعاوني، يوم الإثنين، على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول لعام 2021 وتحديد أتعابه.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة أنعام الدولية القابضة، يوم الإثنين، على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2019.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة سمو العقارية، يوم الثلاثاء، مُقترح بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2019، بقيمة 25 مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ويُستحق، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بقيمة 140.7 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2020، بواقع 0.65 ريال للسهم، بما نسبته 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة المملكة القابضة، يوم الثلاثاء، قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام 2019 بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.