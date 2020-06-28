شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء طرح 204 قطع أراضي سكنية عمارات بمساحات مختلفة بملوى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة الإسكان ، اليوم الأحد، طرح كراسات شروط حجز 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 م2 و971 م2، بمدينة ملوى الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والموقع والمساحات، والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، اعتباراً من يوم الأحد 28 /6 /2020.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد تم البدء في صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الرابع علوي بعدد من عمارات مشروع "JANNA" للاسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة.

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وأشار الدكتورعاصم الجزار، إلى أنه جارٍ تنفيذ ٣٤ عمارة ( ارضي + ٧ ادوار متكررة) باجمالي ١٠٨٨ وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من الخرسانة المسلحة لبعض اسقف الدور الثالث علوي بالإضافة إلي أعمدة الدور الرابع علوي بإجمالي حوالي ٦٠ سقفا، وذلك إستكمالاً لمسيرة تنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى من مدينة ملوى الجديدة.