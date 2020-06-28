شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 28-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 40٫80 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 42 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 36فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 45 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.3 بينما مستوى المقاومة هو 41.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط