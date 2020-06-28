شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 28-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات الأسبوع الماضي خاصة الخميس، حيث أنهى الجلسة عند مستوى 13٫70 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 12٫50 فلس، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من الاغلاق أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 15 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 12٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.3 بينما مستوى المقاومة هو 14.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد