شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة (KGL) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 28-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 48٫1 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 53 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 42 فلس كمستوى أول ثم 53 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47.2 بينما مستوى المقاومة هو 49.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط