شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 28-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 564 فلس، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، وهو ما يشير الى إمكانية انخفاض السهم لمستوى الدعم 530 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 562.0 بينما مستوى المقاومة هو 567.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط