شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 28-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 176 فلس، في ظل تدني كمية التداول، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة 181 فلس، والذي يقابل ما نسبته 38٫2% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضي حتى ابريل من العام الحالي، ونتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 171 فلس كمستوى أول ثم 162 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 185 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 173 بينما مستوى المقاومة هو 177 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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