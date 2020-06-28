شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) ينزلق اسفل دعم هام -تحليل صباحي- 28-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 8٫04 ريال نهاية تداولات الخميس الماضي، لينزلق بذلك مستوى الدعم السابق عند 8٫15 ريال، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 7٫40 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.96 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.12 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط