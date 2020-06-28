شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 28-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 2٫20 ريال ومستوى 2٫10 ريال، فقد عمق السهم من خسائره مخترقا المستوى الاخير، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 1٫95 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫20 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.05 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط