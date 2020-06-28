شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يشهد جلسة سلبية -تحليل صباحي- 28-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم جلسة سلبية خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 18 ريال، وذلك بعدما لامس الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 16٫60 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.83 ريال وبين مستوى المقاومة هو 18.17 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط