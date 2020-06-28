شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يلامس خط القناة الصاعد -تحليل صباحي- 28-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 0٫737 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لخط القناة الصاعد قصيرة الأجل، والذي نتوقع ان يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0٫70 ريال كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫77 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.73 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط