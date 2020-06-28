شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد جلسة سلبية -تحليل صباحي- 28-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تراجعا طفيفا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5656 نقطة، في ظل ضيق مدى التداول وهو ما يعكس حالة التذبذب بين المستثمرين بشان الاتجاه القادم، ويلامس المؤشر حاليا خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 5300 نقطة كمستوى أول ثم 4800 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,634 وبين مستوى المقاومة هو 5,692 نقطة