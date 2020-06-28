شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 28-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 9184 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم 9100 نقطة كمستوى أول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,158 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,212 نقطة